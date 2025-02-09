Матч звёзд КХЛ — 2025: во сколько начало игр, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 февраля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится второй день Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025.
Во второй игровой день пройдут два конкурса хоккейного мастерства — «Надёжная защита» и «Конкурс капитанов». В матче за третье место сыграют Дивизион Харламова с Дивизионом Тарасова. В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва с Дивизионом Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб.
Чемпионат проведёт текстовые онлайн-трансляции матча за третье место и финала.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . За 3-е место
09 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Дивизион Харламова
Не начался
Дивизион Тарасова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Дивизион Чернышёва
Не начался
Дивизион Боброва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025 можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и тематических каналах KHL и KHL Prime.
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