Матч звёзд КХЛ — 2025: во сколько начало игр, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 февраля, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится второй день Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025.

Во второй игровой день пройдут два конкурса хоккейного мастерства — «Надёжная защита» и «Конкурс капитанов». В матче за третье место сыграют Дивизион Харламова с Дивизионом Тарасова. В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва с Дивизионом Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб.

Чемпионат проведёт текстовые онлайн-трансляции матча за третье место и финала.

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025 можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и тематических каналах KHL и KHL Prime.