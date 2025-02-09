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«Питтсбург» выставил Ессе Пульюярви на безусловный драфт отказов

«Питтсбург» выставил Ессе Пульюярви на безусловный драфт отказов
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ессе Пульюярви выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Финский нападающий в текущем сезоне провёл 26 матчей и заработал 9 (3+6) очков. Он дебютировал в «Эдмонтоне» в 2016 году и провёл там шесть сезонов. Сезон-2022/2023 он провёл и в «Эдмонтоне», и в «Каролине», набрав в общей сложности 16 (5+11) очков в 75 матчах.

В декабре 2023 года пробный контракт с финном, который в тот момент был свободным агентом, заключил «Питтсбург», однако за всё время, проведённое в американской команде, он смог набрать в общей сложности 12 очков за 44 матча. В 2016 году Пульюярви был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим четвёртым номером клубом «Эдмонтон Ойлерз».

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