Дрю Даути заменит Пьетранджело в сборной Канады на Турнире четырёх наций

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути заменит игрока обороны «Вегас Голден Найтс» Алекса Пьетранджело в сборной Канады на Турнире четырёх наций, сообщает пресс-сулжба НХЛ.

35-летний защитник пропустил первые 47 игр сезона после перелома левой лодыжки в предсезонной игре. Даути дебютировал в сезоне 29 января и сделал одну результативную передачу в пяти играх, в среднем проводя на льду 26:07.

Всего в НХЛ Даути набрал 670 очков (156 голов, 514 передач) в 1182 играх, все за «Лос-Анджелес». На международном уровне он является двукратным олимпийским чемпионом в составе Канады (2010, 2014), выиграл золото на чемпионате мира среди юниоров 2008 года и Кубке мира по хоккею в 2016 году, а также серебро на чемпионате мира 2009 года.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 21 февраля.