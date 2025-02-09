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Расписание матчей МХЛ на 9 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 9 февраля 2025 года
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Сегодня, 9 февраля, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
0 : 13
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Алмаз
Череповец
Не начался
МХК Атлант
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Не начался
Академия Михайлова
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 66 очков после 42 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 66 очков за 42 матча. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (64), на третьем — «Ирбис» (62).

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