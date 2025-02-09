Расписание матчей МХЛ на 9 февраля 2025 года

Сегодня, 9 февраля, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК МХК Динамо СПб Санкт-Петербург Не начался Амурские Тигры Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК Алмаз Череповец Не начался МХК Атлант Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК Локо Ярославль Не начался Академия Михайлова Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК Русские Витязи Московская область Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 66 очков после 42 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 66 очков за 42 матча. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (64), на третьем — «Ирбис» (62).