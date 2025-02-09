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«Я точно не избалован таким». Кадейкин — об эмоциях от пребывания на Матче звёзд

«Я точно не избалован таким». Кадейкин — об эмоциях от пребывания на Матче звёзд
Аудио-версия:
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин поделился эмоциями от участия в Матче звёзд КХЛ.

– Какие впечатления от мероприятия, ведь для вас это первый Матч звёзд?
– Позитивные, для этого такие мероприятия и создаются. Зарядиться энергией, много хороших ребят здесь, пресса, руководство лиги, клубов, тренеры. Очень приятно находиться в такой атмосфере.

– Многие хоккеисты не особо любят подобные мероприятия, больше предпочитают отдохнуть в паузе дома. У вас такого желания не было?
– Конечно, вы же сами сказали, что у меня первый Матч звёзд. Хотелось прочувствовать атмосферу, не каждому выпадает такая возможность. Я точно не избалован таким и не устаю от этого, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
Эксклюзив
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
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