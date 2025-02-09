«Всегда вишенка на торте». Кадейкин рассказал, что на Матче звёзд запомнилось больше всего

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, что на Матче звёзд КХЛ запомнилось ему больше всего.
– Что сегодня вам запомнилось: конкурсы, буллиты, может быть?
– Понятное дело, что буллиты. На таких мероприятиях это всегда вишенка на торте. Я думаю, и болельщики немножко повеселились, посмеялись, настроение подняли себе. Много костюмированных историй было сегодня.
– Желания не было попробовать себя в этом конкурсе?
– Да нет, у нас Макс Шабанов бил, у него больше задумок и креативных задатков.
– В «Тракторе» люди, отвечающие за СММ, являются одними из лучших в лиге, думаю, могли бы вам подкинуть какую-нибудь идею.
– Придумать, конечно, могли, но это больше не ко мне. У нас больше Фукале по этой истории. Может быть, нужно было Зака как-нибудь напрячь, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.