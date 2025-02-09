Расписание матчей ВХЛ на 9 февраля 2025 года
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Сегодня, 9 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Барс
Казань
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 75 очков после 50 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга (72). На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился клуб «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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