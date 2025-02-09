Расписание матчей ВХЛ на 9 февраля 2025 года

Сегодня, 9 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК Олимпия Кирово-Чепецк Не начался Химик Воскресенск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК Барс Казань Не начался Буран Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК Молот Пермь Не начался Рязань-ВДВ Рязань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК Ижсталь Ижевск Не начался Торпедо-Горький Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК Челны Набережные Челны Не начался ХК Тамбов Тамбов Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 75 очков после 50 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга (72). На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился клуб «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.