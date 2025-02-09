Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о семиматчевой серии без набранных очков.

– У вас семиматчевая серия без очков идёт, нет ли ввиду этого на вас дополнительного давления?

– Нормально это воспринимаю, в каждой игре есть по несколько моментов. Если честно, сам удивляюсь. Бывают моменты, когда не забиваешь, в следующем моменте второй ассист не заходит, с моих передач где-то не забрасывают. Ничего страшного, есть моменты, будет всё хорошо. Иногда бывает — по нулям ездишь, иногда идёшь на результативной серии. На этом не надо зацикливаться, надо смотреть, что ты делаешь, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.