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Александр Кадейкин рассказал о семиматчевой серии без набранных очков

Александр Кадейкин рассказал о семиматчевой серии без набранных очков
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о семиматчевой серии без набранных очков.

– У вас семиматчевая серия без очков идёт, нет ли ввиду этого на вас дополнительного давления?
– Нормально это воспринимаю, в каждой игре есть по несколько моментов. Если честно, сам удивляюсь. Бывают моменты, когда не забиваешь, в следующем моменте второй ассист не заходит, с моих передач где-то не забрасывают. Ничего страшного, есть моменты, будет всё хорошо. Иногда бывает — по нулям ездишь, иногда идёшь на результативной серии. На этом не надо зацикливаться, надо смотреть, что ты делаешь, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
Эксклюзив
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
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