Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадейкин — о дедлайне «Трактора»: у нас и по сезону было много перестановок

Кадейкин — о дедлайне «Трактора»: у нас и по сезону было много перестановок
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил трансферы челябинского клуба в текущем сезоне.

– Руководство «Трактора» активно провело дедлайн, руководствуясь утверждением о том, что пробелы в составе есть. Видели ли в команде это?
– Это к тому же вопросу о звеньях: мы оказываемся в определённых условиях. Мы занимаемся своими делами, руководство – своими. Если честно, я вообще не думал об этом. Есть люди, которые этим занимаются, давайте им это отдадим.

– Не было ли чувства, что оказались на предсезонке, потому что в команде много новичков?
– Такого не было. Понятно, что надо было чуть перестраиваться, много новичков пришло, много перестроений. Опять же, у нас и по сезону было много перестановок. Стресса точно не было, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
Эксклюзив
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android