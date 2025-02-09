Кадейкин — о дедлайне «Трактора»: у нас и по сезону было много перестановок

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил трансферы челябинского клуба в текущем сезоне.

– Руководство «Трактора» активно провело дедлайн, руководствуясь утверждением о том, что пробелы в составе есть. Видели ли в команде это?

– Это к тому же вопросу о звеньях: мы оказываемся в определённых условиях. Мы занимаемся своими делами, руководство – своими. Если честно, я вообще не думал об этом. Есть люди, которые этим занимаются, давайте им это отдадим.

– Не было ли чувства, что оказались на предсезонке, потому что в команде много новичков?

– Такого не было. Понятно, что надо было чуть перестраиваться, много новичков пришло, много перестроений. Опять же, у нас и по сезону было много перестановок. Стресса точно не было, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.