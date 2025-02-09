Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадейкин рассказал, важно ли «Трактору» занять первое место на Востоке по итогам регулярки

Кадейкин рассказал, важно ли «Трактору» занять первое место на Востоке по итогам регулярки
Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, важно ли челябинскому клубу занять первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Насколько «Трактору» принципиально остаться на вершине Востока?
– Главная цель – подготовиться к плей-офф. Будем хорошо играть, хорошо готовы к играм на вылет – останемся на первом месте. Здесь одно другого не исключает. Будем во всех аспектах полноценными: и к плей-офф готовиться, и делать всё, чтобы остаться на первом месте, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
Эксклюзив
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android