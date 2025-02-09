Кадейкин рассказал, важно ли «Трактору» занять первое место на Востоке по итогам регулярки

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, важно ли челябинскому клубу занять первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Насколько «Трактору» принципиально остаться на вершине Востока?

– Главная цель – подготовиться к плей-офф. Будем хорошо играть, хорошо готовы к играм на вылет – останемся на первом месте. Здесь одно другого не исключает. Будем во всех аспектах полноценными: и к плей-офф готовиться, и делать всё, чтобы остаться на первом месте, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.