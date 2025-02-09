Инсайдер НХЛ: Рантанен вновь может быть обменян в текущем сезоне

Инсайдер НХЛ Ник Кипреос заявил, что «Каролина Харрикейнз» может обменять Микко Рантанена до дедлайна уже в текущем сезоне, если клуб не договорится с хоккеистом о новом контракте.

«Я слышал, что его могут снова обменять, если «Каролина» не сможет подписать с ним долгосрочный контракт. В преддверии перерыва на Кубок четырёх наций похоже, что «Харрикейнз» находятся не ближе к подписанию контракта с ним, чем было в «Колорадо». В то время как «Каролина» готовится делать предложения, которые, по их мнению, заставят Рантанена остаться, многие, кто внимательно следит за ситуацией, чувствуют, что в конце концов они потерпят неудачу.

«Каролина» не может позволить себе отказаться от Мартина Нечаса и двух драфт-пиков ради другого парня, который уйдёт бесплатно как неограниченно свободный агент. Такое уже было после обмена на Джейка Гюнцеля, который ушёл из клуба по окончании прошлого сезона. Владелец «Каролины» Том Дандон не хочет снова так обжечься, поэтому у него, по сути, есть месяц, чтобы подписать контракт с Рантаненом. Если этого не произойдёт к 7 марта, ждите, что потенциальный обмен финского форварда снова состоится», — цитирует Кипреоса Sportsnet.