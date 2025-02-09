Инсайдер НХЛ: Тарасенко может быть обменян из «Детройта» в дедлайн
Поделиться
Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко может сменить клуб уже в этом сезоне. Россиянин подписал двухлетнее соглашение с «красными крыльями» в межсезонье и имеет пункт в контракте на запрет обменов.
«Я слышал, что вокруг него был какой-то шум. «Детройт» стал играть намного лучше, они в гонке за плей-офф. Многие игроки начали играть лучше, и эти слухи как-то не совсем уместны. Я только слышал, что в его конкретном случае вокруг него были какие-то разговоры о возможном обмене», — цитирует Фридмана Sportsnet.
В текущем сезоне Тарасенко провёл 53 матча, в которых набрал 22 (7+15) очка.
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
12:50
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
08:50
-
08:42
-
08:35
-
08:10
-
08:09
-
07:53
-
07:37
-
07:11
-
06:54
-
06:46
-
06:41
-
06:34
-
06:20
-
06:08
-
05:47
-
05:39
-
05:35
-
05:19
-
04:54