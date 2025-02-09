Инсайдер НХЛ: Тарасенко может быть обменян из «Детройта» в дедлайн

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко может сменить клуб уже в этом сезоне. Россиянин подписал двухлетнее соглашение с «красными крыльями» в межсезонье и имеет пункт в контракте на запрет обменов.

«Я слышал, что вокруг него был какой-то шум. «Детройт» стал играть намного лучше, они в гонке за плей-офф. Многие игроки начали играть лучше, и эти слухи как-то не совсем уместны. Я только слышал, что в его конкретном случае вокруг него были какие-то разговоры о возможном обмене», — цитирует Фридмана Sportsnet.

В текущем сезоне Тарасенко провёл 53 матча, в которых набрал 22 (7+15) очка.