Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и занял третье место на Матче звёзд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла встреча за третье место Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова со счётом 13:12 по буллитам.
Дублями отметились Андрей Белозёров, Сергей Лукьянцев, Стефан Да Коста, Данил Аймурзин и Дмитрий Яшкин. Никита Гусев оформил хет-трик. Основное время матча завершилось вничью, а по буллитам победу одержал дивизион Тарасова.
Далее пройдут заключительные конкурсы Матча звёзд КХЛ, где между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита».
В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва и Дивизион Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.
- 9 февраля 2025
-
12:50
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
08:50
-
08:42
-
08:35
-
08:10
-
08:09
-
07:53
-
07:37
-
07:11
-
06:54
-
06:46
-
06:41
-
06:34
-
06:20
-
06:08
-
05:47
-
05:39
-
05:35
-
05:19
-
04:54