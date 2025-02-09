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Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и занял третье место на Матче звёзд КХЛ

Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и занял третье место на Матче звёзд КХЛ
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла встреча за третье место Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова со счётом 13:12 по буллитам.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . За 3-е место
09 февраля 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Дивизион Харламова
Окончен
12 : 13
Б
Дивизион Тарасова
1:0 Яковлев – 01:35 (3x3)     2:0 Шабанов – 02:17 (3x3)     3:0 Ермаков (Белозёров) – 03:11 (3x3)     3:1 Гусев – 04:15 (3x3)     4:1 Кадейкин – 04:34 (3x3)     4:2 Аймурзин (Лукьянцев) – 05:13 (3x3)     5:2 Да Коста (Шабанов) – 06:23 (3x3)     5:3 Гусев (Ожиганов) – 07:37 (3x3)     5:4 Лукьянцев – 08:49     5:5 Шипачёв (Исхаков) – 09:01 (3x3)     6:5 Яшкин (Белозёров) – 09:55 (3x3)     6:6 Короткий (Лукьянцев) – 10:18 (3x3)     6:7 Лукьянцев – 10:27 (3x3)     6:8 Ожиганов (Шипачёв) – 13:21 (3x3)     7:8 Белозёров (Яшкин) – 14:00 (3x3)     8:8 Ермаков – 14:21 (3x3)     9:8 Белозёров – 14:27 (3x3)     9:9 Каменев – 14:57 (3x3)     10:9 Силантьев (Яковлев, Фукале) – 16:05 (3x3)     11:9 Да Коста – 16:11 (3x3)     11:10 Аймурзин – 17:11 (3x3)     11:11 Исхаков – 18:38 (3x3)     12:11 Яшкин (Ермаков) – 18:38 (3x3)     12:12 Гусев (Ожиганов) – 19:08 (3x3)     12:13 Исхаков – 20:00    

Дублями отметились Андрей Белозёров, Сергей Лукьянцев, Стефан Да Коста, Данил Аймурзин и Дмитрий Яшкин. Никита Гусев оформил хет-трик. Основное время матча завершилось вничью, а по буллитам победу одержал дивизион Тарасова.

Далее пройдут заключительные конкурсы Матча звёзд КХЛ, где между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита».

В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва и Дивизион Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.

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