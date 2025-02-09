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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал травму Игоря Шестёркина

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал травму Игоря Шестёркина
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал травму вратаря Игоря Шестёркина, выбывшего на одну-две недели из-за травмы верхней части тела. Российский голкипер получил повреждение в первом периоде матча с «Питтсбург Пингвинз» (2:3), но доиграл встречу до конца.

«Конечно, мы не хотим, чтобы кто-то из наших игроков выбыл из-за травмы. Хорошо, что у нас есть немного времени, которое будет использовано на восстановление. Перерыв в чемпионате пойдёт нам на пользу», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Игорь Шестёркин одержал 18 побед в 39 матчах с процентом отражённых бросков 90,6% и коэффициентом надёжности 2,87. Вратарь Дилан Гаранд был вызван из Американской хоккейной лиги.

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