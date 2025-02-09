Расписание матчей Еврохоккейтура на 9 февраля 2025 года
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Сегодня, 9 февраля, завершится шведский этап Еврохоккейтура. В сегодняшнем игровом дне команды проведут два матча.
В 14:00 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» выйдут сборные Швейцарии и Чехии. В первом матче этапа сборная Чехии победила команду Швеции со счётом 4:1. Финляндия была сильнее сборной Швейцарии по буллитам с минимальным счётом 1:0.
Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Швейцария
Перерыв
0 : 0
Чехия
Во втором матче игрового дня хозяева турнира сборная Швеции сыграет на стадионе «Авичи-Арена» с командой Финляндии. Начало встречи — в 18:00 мск.
Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Комментарии
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