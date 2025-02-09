Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вадим Шипачёв стал победителем конкурса капитанов на Матче звёзд КХЛ

Вадим Шипачёв стал победителем конкурса капитанов на Матче звёзд КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошёл конкурс капитанов Матча звёзд КХЛ. Победителем конкурса стал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв, набравший наибольшее количество баллов в серии заданий на точность броска и паса.

Второе место занял нападающий «Сибири» Сергей Широков, которому не хватило лишь одного балла до результата Шипачёва. Третье место занял защитник «Металлурга» Егор Яковлев. Замкнул четвёрку игрок обороны СКА Александр Никишин.

Напомним, во встрече за третье место Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова и стал обладателем бронзовых медалей Матча звёзд КХЛ. В решающем финальном матче встретятся Дивизион Боброва и Дивизион Чернышёва. Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.

Материалы по теме
Голкипер «Трактора» Зак Фукале стал победителем конкурса вратарей на Матче звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android