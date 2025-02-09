Дивизион Чернышёва обыграл в финале Дивизион Боброва и стал победителем Матча звёзд КХЛ
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла финальная встреча на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Чернышёва победил Дивизион Боброва со счётом 9:8.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
9 : 8
Дивизион Боброва
0:1 Морозов – 01:45 (3x3) 0:2 Бучельников (Хафизов) – 02:57 (3x3) 0:3 Порядин (Морозов) – 06:28 (3x3) 1:3 Гутик – 06:44 (3x3) 2:3 Мёрфи (Гальченюк) – 08:23 (3x3) 3:3 Мёрфи – 09:01 (3x3) 4:3 Филимонов (Гутик) – 11:24 (3x3) 5:3 Хмелевски (Широков) – 12:37 (3x3) 5:4 Голдобин (Порядин) – 13:13 (3x3) 6:4 Якупов (Чистяков) – 13:23 (3x3) 7:4 Мёрфи (Хмелевски) – 15:26 (3x3) 8:4 Гальченюк (Широков, Бояркин) – 17:43 (en) 8:5 Морозов – 17:54 (3x3) 9:5 Широков – 18:01 (3x3) 9:6 Порядин – 18:44 (4x3) 9:7 Демидов – 19:35 (3x3) 9:8 Хафизов – 19:51 (4x3)
За дивизион Боброва заброшенным шайбами отметились Иван Морозов (дубль), Дмитрий Бучельников, Павел Порядин (дубль), Иван Демидов и Тимур Хафизов. В составе дивизиона Чернышёва голы забили Даниил Гутик, Тревор Мёрфи (хет-трик), Максим Филимонов, Александр Хмелевски, Наиль Якупов, Алекс Гальченюк и Сергей Широков.
Во встрече за третье место на Матче звёзд КХЛ Дивизион Тарасова победил Дивизион Харламова.
Победитель турнира получит денежный приз в размере 5 млн руб. Самые ценные игроки финала и матча за третье место — по 500 тыс. рублей.
Комментарии
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