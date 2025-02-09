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«Особенность Новосибирска — это болельщики». Яковлев — об участии в Матче звёзд КХЛ

«Особенность Новосибирска — это болельщики». Яковлев — об участии в Матче звёзд КХЛ
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Защитник «Металлурга» и команды Дивизиона Харламова Егор Яковлев подвёл итоги выступления на Матче звёзд КХЛ и отметил великолепную поддержку болельщиков в Новосибирске.

«Здесь очень классный дворец, и, конечно, особенность Новосибирска – это болельщики. Этим Фонбет Матч звёзд КХЛ 2025 запомнится. Ты здесь набираешься новых эмоций, чтобы с ними потом играть дальше. Четвёртым местом, конечно, не удовлетворены, последний матч проиграли по буллитам, старались где-то сыграть красиво для болельщиков и сделать то, что они не увидят в матчах регулярного чемпионата», — цитирует Яковлева официальный сайт КХЛ.

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