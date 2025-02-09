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Зак Фукале оценил победу в конкурсе на лучшего вратаря Матча звёзд КХЛ

Зак Фукале оценил победу в конкурсе на лучшего вратаря Матча звёзд КХЛ
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Голкипер «Трактора» и команды дивизиона Харламова Зак Фукале оценил победу в конкурсе на лучшего вратаря Матча звёзд КХЛ.

«Это было весело. Новосибирск – очень гостеприимный город, матч был классно организован, хочу поблагодарить и город, и лигу. Все, кто принимал участие, повеселились и здорово провели уикенд. Я не сильно переживал из-за участия во вратарском конкурсе, не говорил: «Парни, я отражу 100% бросков». Все вратари на конкурсе – отличные ребята, а я просто отразил на бросок больше. Выиграть конкурс не было моей целью, просто хотелось отключиться и расслабиться», — цитирует Фукале пресс-служба КХЛ.

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