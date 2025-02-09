Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим игроком финала Матча звёзд КХЛ
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла финальная встреча на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Чернышёва победил Дивизион Боброва со счётом 9:8.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
9 : 8
Дивизион Боброва
0:1 Морозов – 01:45 (3x3) 0:2 Бучельников (Хафизов) – 02:57 (3x3) 0:3 Порядин (Морозов) – 06:28 (3x3) 1:3 Гутик – 06:44 (3x3) 2:3 Мёрфи (Гальченюк) – 08:23 (3x3) 3:3 Мёрфи – 09:01 (3x3) 4:3 Филимонов (Гутик) – 11:24 (3x3) 5:3 Хмелевски (Широков) – 12:37 (3x3) 5:4 Голдобин (Порядин) – 13:13 (3x3) 6:4 Якупов (Чистяков) – 13:23 (3x3) 7:4 Мёрфи (Хмелевски) – 15:26 (3x3) 8:4 Гальченюк (Широков, Бояркин) – 17:43 (en) 8:5 Морозов – 17:54 (3x3) 9:5 Широков – 18:01 (3x3) 9:6 Порядин – 18:44 (4x3) 9:7 Демидов – 19:35 (3x3) 9:8 Хафизов – 19:51 (4x3)
Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим игроком финала Матча звёзд КХЛ. Канадский игрок обороны отметился хет-триком. Игрок получил 500 тыс. рублей в качестве индивидуального приза.
Напомним, игрок обороны 26 января 2025 года покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. 29-летнему Мёрфи принадлежат клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны «Сибири». В текущем сезоне на счету канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков с показателем полезности «-2».
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