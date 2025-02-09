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Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим игроком финала Матча звёзд КХЛ

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим игроком финала Матча звёзд КХЛ
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошла финальная встреча на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025. Дивизион Чернышёва победил Дивизион Боброва со счётом 9:8.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
9 : 8
Дивизион Боброва
0:1 Морозов – 01:45 (3x3)     0:2 Бучельников (Хафизов) – 02:57 (3x3)     0:3 Порядин (Морозов) – 06:28 (3x3)     1:3 Гутик – 06:44 (3x3)     2:3 Мёрфи (Гальченюк) – 08:23 (3x3)     3:3 Мёрфи – 09:01 (3x3)     4:3 Филимонов (Гутик) – 11:24 (3x3)     5:3 Хмелевски (Широков) – 12:37 (3x3)     5:4 Голдобин (Порядин) – 13:13 (3x3)     6:4 Якупов (Чистяков) – 13:23 (3x3)     7:4 Мёрфи (Хмелевски) – 15:26 (3x3)     8:4 Гальченюк (Широков, Бояркин) – 17:43 (en)     8:5 Морозов – 17:54 (3x3)     9:5 Широков – 18:01 (3x3)     9:6 Порядин – 18:44 (4x3)     9:7 Демидов – 19:35 (3x3)     9:8 Хафизов – 19:51 (4x3)    

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим игроком финала Матча звёзд КХЛ. Канадский игрок обороны отметился хет-триком. Игрок получил 500 тыс. рублей в качестве индивидуального приза.

Напомним, игрок обороны 26 января 2025 года покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. 29-летнему Мёрфи принадлежат клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны «Сибири». В текущем сезоне на счету канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков с показателем полезности «-2».

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