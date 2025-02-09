Глава КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, где пройдёт следующий Матч звёзд

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, где пройдёт следующий Матч звёзд. Матч звёзд 2025 года прошёл в Новосибирске.

«На данный момент нет решения, где пройдёт следующий Матч звёзд. У нас много критериев, по которым определяется локация. Мы сейчас ориентируемся на новые стадионы, вы знаете, что в этом году в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде планируется открытие новых арен, также мы не были на стадионе в Омске, его не списываем со счетов. Будем общаться с главами регионов, с принимающими сторонами, и совместно решим, где нам будет комфортно провести для наших болельщиков следующий Матч звёзд», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.