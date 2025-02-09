Тревор Мёрфи: горжусь тем, что представлял «Сибирь» на Матче звёзд КХЛ

Защитник «Сибири» и команды дивизиона Чернышёва Тревор Мёрфи подвёл итоги выступления на Матче звёзд КХЛ. Канадский игрок обороны стал лучшим игроком финального матча, оформив хет-трик.

«Невероятное событие. Все прекрасно знают, какие болельщики у «Сибири», и я горжусь тем, что представлял клуб на Матче звёзд. Атмосфера на Матчах звёзд всегда отличная, но здесь, перед домашними трибунами, настроение было особенным. Мы рады, что смогли сравнять счёт и выиграть. Хочу передать привет своей жене и сказать, что люблю её!» — цитирует Мёрфи пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне на счету канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков с показателем полезности «-2».