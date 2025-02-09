Тревор Мёрфи: горжусь тем, что представлял «Сибирь» на Матче звёзд КХЛ
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Защитник «Сибири» и команды дивизиона Чернышёва Тревор Мёрфи подвёл итоги выступления на Матче звёзд КХЛ. Канадский игрок обороны стал лучшим игроком финального матча, оформив хет-трик.
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
9 : 8
Дивизион Боброва
0:1 Морозов – 01:45 (3x3) 0:2 Бучельников (Хафизов) – 02:57 (3x3) 0:3 Порядин (Морозов) – 06:28 (3x3) 1:3 Гутик – 06:44 (3x3) 2:3 Мёрфи (Гальченюк) – 08:23 (3x3) 3:3 Мёрфи – 09:01 (3x3) 4:3 Филимонов (Гутик) – 11:24 (3x3) 5:3 Хмелевски (Широков) – 12:37 (3x3) 5:4 Голдобин (Порядин) – 13:13 (3x3) 6:4 Якупов (Чистяков) – 13:23 (3x3) 7:4 Мёрфи (Хмелевски) – 15:26 (3x3) 8:4 Гальченюк (Широков, Бояркин) – 17:43 (en) 8:5 Морозов – 17:54 (3x3) 9:5 Широков – 18:01 (3x3) 9:6 Порядин – 18:44 (4x3) 9:7 Демидов – 19:35 (3x3) 9:8 Хафизов – 19:51 (4x3)
«Невероятное событие. Все прекрасно знают, какие болельщики у «Сибири», и я горжусь тем, что представлял клуб на Матче звёзд. Атмосфера на Матчах звёзд всегда отличная, но здесь, перед домашними трибунами, настроение было особенным. Мы рады, что смогли сравнять счёт и выиграть. Хочу передать привет своей жене и сказать, что люблю её!» — цитирует Мёрфи пресс-служба КХЛ.
В текущем сезоне на счету канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков с показателем полезности «-2».
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