«Вашингтон» — «Юта»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 9 февраля, в Вашингтоне пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Юту». Игра начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Юта Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 79 очками. Команда Спенсера Карбери имеет мини-серию из двух побед. Также лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не уходит со льда без заброшенной шайбы уже четыре матча подряд. Его отставание от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ составляет 15 шайб. У россиянина 879 голов, у канадца — 894.

«Юта» занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 55 очками.

Примечательно, что именно в предыдущем матче с «Ютой» в ноябре 2024 года (6:2 в пользу «Кэпс») Овечкин получил перелом стопы и пропустил больше месяца.