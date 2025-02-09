Гернат — о Матче звёзд КХЛ: классное событие, мы наслаждались каждым днём здесь

Защитник «Локомотива» и команды дивизиона Тарасова Мартин Гернат поделился эмоциями от участия в Матче звёзд КХЛ. Звёздный уикенд прошёл в Новосибирске.

«Классное событие для нас, мы наслаждались каждым днём здесь. Гостеприимство, организация – всё превосходно. Классно было увидеть топовых игроков со всей лиги и провести какое-то время вместе с Вадимом Шипачёвым, Гусём (Никитой Гусевым). Атмосфера отличная, полные трибуны, что может быть лучше для игроков?» — цитирует Герната пресс-служба КХЛ.

Дивизион Чернышёва победил Дивизион Боброва со счётом 9:8 в финале Матча звёзд. Во встрече за третье место на Матче звёзд КХЛ Дивизион Тарасова победил Дивизион Харламова.