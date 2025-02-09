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Подъяпольский: на Матче звёзд хотел не столько победить в конкурсе, сколько повеселиться

Подъяпольский: на Матче звёзд хотел не столько победить в конкурсе, сколько повеселиться
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Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, представлявший сборную Дивизиона Тарасова на завершившемся Матче звёзд КХЛ—2025 в Новосибирске, поделился эмоциями от мероприятия.

«Вообще классно всё сделали, на высшем уровне! Такие болельщики здесь — никто не уходит, все остаются до конца, поэтому всё очень круто. Немного разгрузили голову посреди сезона, всё понравилось. Не сказал бы, что прямо хотелось выиграть в конкурсе вратарей, скорее, хотелось повеселиться. Очень понравились болельщики, город — всё очень комфортно», — приводит слова Подъяпольского пресс-служба бело-голубых.

Напомним, команда Дивизиона Тарасова победила сборную Дивизиона Харламова (13:12 Б) в матче за третье место на Матче звёзд. Победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале одолевшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8.

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