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Швейцария — Чехия, результат матча 9 февраля 2025, счет 0:3, Еврохоккейтур 2024-2025

Сборная Чехии всухую обыграла Швейцарию в рамках шведского этапа Еврохоккейтура
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В Стокгольме завершился очередной матч в рамках шведского этапа Еврохоккейтура, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии со счётом 3:0.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 3
Чехия
0:1 Горки (Филип, Фридрих) – 27:28     0:2 Кунц – 58:36     0:3 Зогорна – 59:26    

Шайбами в составе победителей отметились Лубош Горки, Михал Кунц и Радим Зогорна.

Таким образом, чешская команда вышла на первое место в турнирной таблице данного этапа, набрав шесть очков, однако сохранить его за собой сможет только в том случае, если в вечерней встрече между сборными Финляндии и Швеции победу в основное время отпразднуют хозяева турнира, у которых на одно очко меньше. В очном противостоянии финны 8 февраля уверенно обыграли Чехию со счётом 3:0.

Напомним, сборная России не принимает участия в Еврохоккейтуре из-за отстранения.

Турнирная таблица Еврохоккейтура
Календарь Еврохоккейтура
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