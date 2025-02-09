Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги завершившегося Матча звёзд в Новосибирске

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился эмоциями от Матча звёзд, который сегодня, 9 февраля, завершился в Новосибирске.

«Ощущения отличные – самый восточный Фонбет Матч звёзд КХЛ, и все видели, насколько здесь, в Новосибирске, любят хоккей, поддерживают своих любимых игроков, болеют. Много и гостей в джерси разных клубов лиги. Организация на высшем уровне – даже если возникали сложности, когда слышали, что это на благо хоккейного праздника, всё решалось в считаные минуты. Несмотря на то что довольно далеко, было комфортно организовывать звёздный уикенд при активном участии губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, он участвовал во всех рабочих группах. Праздник прошёл на высокую оценку, уже успели поговорить с игроками. И болельщики всегда оценивают, насколько хорошо всё прошло.

Начали с Кубка Вызова, установили рекорд посещаемости – 10 378 зрителей пришли поддержать молодых талантов: некоторые из них уже сейчас показывают своё мастерство на Фонбет Матче звёзд КХЛ, кто-то из них в будущем будет представлять свои клубы на звёздном уикенде. Два дня прошли в полном аншлаге – людям нравится, они поддерживают свои команды. Ребята наслаждались атмосферой, они приехали с семьями, с детьми, мы разрешили детям присутствовать на скамейке — это расслабляет игроков и заряжает позитивными эмоциями. Этот матч надолго останется в памяти. Думаю, праздник удался, движемся дальше. Скоро возобновится регулярный чемпионат, затем плей-офф, где будет разыгран Кубок Гагарина. В этом году у нас новшество – мы будем играть почти до конца мая, и болельщики смогут ещё дольше наслаждаться хоккеем», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале обыгравшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8. Третье место досталось Дивизиону Тарасова, взявшему верх над Дивизионом Харламова (13:12 Б).