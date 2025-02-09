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Игорь Ожиганов: надеюсь, мой сын проникся Матчем звёзд и его это смотивирует

Игорь Ожиганов: надеюсь, мой сын проникся Матчем звёзд и его это смотивирует
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов, представлявший сборную Дивизиона Тарасова на завершившемся сегодня, 9 февраля, Матче звёзд КХЛ в Новосибирске, поделился эмоциями от мероприятия.

«Думаю, праздник удался! Главное, чтобы болельщики были довольны, и это получилось — всем нравится, много детей, настоящий праздник хоккея. Взял с собой сына, он занимается хоккеем — водил тут везде. Надеюсь, он проникся и его это смотивирует. Здесь отличные болельщики, современная арена — всё здорово», — приводит слова Ожиганова пресс-служба бело-голубых.

Напомним, команда Дивизиона Тарасова победила сборную Дивизиона Харламова (13:12 Б) в матче за третье место на Матче звёзд. Победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале одолевшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8.

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