Результаты матчей МХЛ 9 февраля
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Сегодня, 9 февраля, состоялись семь матчей в рамках Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами прошедших встреч.
МХЛ. Результаты 9 февраля:
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
0 : 13
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 Губин (Шамов) – 14:06 (4x5) 0:2 Попов (Белов, Лученков) – 21:23 (5x5) 0:3 Гржелецкий (Пискунов, Белов) – 23:53 (5x5) 0:4 Торопцев (Крюков, Лученков) – 28:40 (5x5) 0:5 Ильёв (Гржелецкий, Щеглов) – 30:01 (5x5) 0:6 Лученков (Бутаков, Торопцев) – 36:14 (5x5) 0:7 Гржелецкий (Белов) – 36:54 (5x5) 0:8 Щеглов (Гржелецкий) – 39:49 (5x5) 0:9 Торопцев (Крюков) – 49:06 (5x5) 0:10 Щеглов (Крюков, Михеев) – 55:12 (5x4) 0:11 Пискунов (Михеев, Гржелецкий) – 58:24 (5x4) 0:12 Торопцев (Фирич) – 59:22 (5x5) 0:13 Герасимов (Губин, Ильёв) – 59:54 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Окончен
5 : 2
Хорс-Карелия
Кондопога
1:0 Невретдинов (Висков, Семихин) – 25:19 (5x4) 2:0 Семихин (Семак) – 31:34 (5x5) 3:0 Семак (Тофт, Вахрушев) – 35:27 (5x4) 3:1 Круженков (Чемеринский, Шалимов) – 37:46 (5x5) 4:1 Данилкин (Медведев, Аристов) – 47:24 (5x5) 4:2 Чемеринский (Круженков, Бобрышев) – 50:07 (5x5) 5:2 Новиков (Платонов) – 56:29 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
2 : 3
ОТ
МХК Атлант
Московская область
1:0 Шилов (Смирнов, Фомин) – 01:27 (5x5) 1:1 Завижский (Слободчиков, Мачугин) – 16:07 (5x5) 1:2 Хайдаров (Афанасьев, Савельев) – 16:56 (5x5) 2:2 Денежкин (Ермаков, Ершов) – 58:48 (6x4) 2:3 Савельев (Елин) – 61:34 (3x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 Бойков (Калинин) – 10:32 (5x5) 2:0 Пастухов (Старшинов, Сорокин) – 29:40 (5x5) 3:0 Прохоров (Старшинов) – 44:43 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
0 : 3
Академия Михайлова
Тульская область
0:1 Булатов (Андрияшев, Бешкоров) – 08:35 (5x5) 0:2 Крикуненко – 26:34 (5x5) 0:3 Шуленин – 59:33 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
0:1 Богданович (Елагин) – 18:51 (5x5) 1:1 Нугманов (Корнилов, Созинов) – 22:11 (5x5) 2:1 Билинчук (Поляков, Кузьмин) – 26:02 (5x5) 3:1 Нугманов (Граф) – 32:23 (5x5) 4:1 Анацкий (Грахов, Андрейченко) – 33:34 (5x5) 5:1 Кузьмин (Поляков, Недопёкин) – 39:58 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
2 : 3
ХК Капитан
Ступино
0:1 Кузнецов (Кудымов, Аврамов) – 10:38 (5x4) 0:2 Аврамов (Кузнецов) – 22:30 (4x5) 1:2 Игнатов (Саранов) – 32:53 (5x4) 1:3 Волосков (Логинов, Губанов) – 35:57 (5x4) 2:3 Малоросиянов (Сошников) – 46:31 (5x5)
По состоянию на 9 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 70 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (66). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар».
Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.
Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
Комментарии
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