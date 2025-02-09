Результаты матчей МХЛ 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, состоялись семь матчей в рамках Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами прошедших встреч.

МХЛ. Результаты 9 февраля:

По состоянию на 9 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 70 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (66). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар».

Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».