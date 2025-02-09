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Алексей Морозов ответил на вопрос, за кого болел на Матче звёзд КХЛ — 2025

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, симпатизировал ли какой-либо из команд на завершившемся сегодня, 9 февраля, в Новосибирске Матче звёзд КХЛ.

«Я уже давно ни за кого не болею (смеётся), я просто радовался, что болельщикам нравится, слышал, как они проявляют эмоции и радуются красивым голам», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале обыгравшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8. Третье место досталось Дивизиону Тарасова, взявшему верх над Дивизионом Харламова (13:12 Б).

Ранее Морозов заявил, что решение о месте проведения следующего звёздного уикенда ещё не принято.

Отметим, что Новосибирск стал самой Восточной точкой в истории Матчей звёзд КХЛ.