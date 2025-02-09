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Аналитик TSN поставил Демидова на первое место в списке топ-50 будущих игроков НХЛ

Аналитик TSN поставил Демидова на первое место в списке топ-50 будущих игроков НХЛ
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Ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон составил свой список 50 лучших хоккеистов, которые с большой долей вероятности появятся в ближайшем будущем в НХЛ.

Первое место Баттон отдал российскому нападающему СКА, проспекту «Монреаль Канадиенс» Ивану Демидову.

В топ-5 списка также попали нападающий Бостонского колледжа Райан Леонард (второе место), третьим стал ещё один российский представитель СКА, защитник Александр Никишин. Замыкают пятёрку лучших два защитника из Университета Денвера — Зив Буйум (четвёртое место) и Зэйн Парех (пятое место).

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний Демидов провёл 53 встречи, в которых забросил 18 шайб и отдал 25 результативных передач. В 2024 году россиянин был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером.

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