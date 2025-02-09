Президент КХЛ — о призовом фонде на Матче звёзд: ребята старались выиграть

Президент КХЛ Алексей Морозов после завершения Матча звёзд — 2025 в Новосибирске ответил на вопрос, планируется ли разнообразить конкурсы мастер-шоу на будущих звёздных уикендах.

«Мы будем собирать от игроков информацию, обратную связь, всегда это делаем. Важно понять, что им понравилось, что не понравилось. В прошлом году было пожелание, чтобы появился призовой фонд, мотивирующий играть. В этот раз финал прошёл интересно, ребята больше двигались, старались выиграть. Также некоторые конкурсы немного изменились – например, на лучшего вратаря. Будем анализировать, в следующем году постараемся добавить что-то, что будет интересно и игрокам, и болельщикам», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале обыгравшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8. Третье место досталось Дивизиону Тарасова, взявшему верх над Дивизионом Харламова (13:12 Б).