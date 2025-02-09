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«Настоящий праздник хоккея». Шипачёв — о Матче звёзд КХЛ — 2025

«Настоящий праздник хоккея». Шипачёв — о Матче звёзд КХЛ — 2025
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился эмоциями от прошедшего сегодня, 9 февраля, Матча звёзд КХЛ в Новосибирске, на котором он стал победителем конкурса капитанов.

«Вся семья рядом. Кто-то в Минске остался, конечно, кто поменьше. Было прикольно, выиграли бронзовые медали и конкурс капитанов тоже. Весело. Настроение хорошее, довольны.

Оба дня — веселье. Хорошая компания ребят. Все приехали, и болельщиков много. Всё прикольно. Всё для того, чтобы два дня были настоящим праздником хоккея. Всё хорошо. Передаю привет семье, мы скоро приедем и будем дальше с Дмитрием Вячеславовичем Квартальновым (главный тренер минского «Динамо». — Прим. «Чемпионата») тренироваться, играть и выигрывать игры», — приводит слова Шипачёва пресс-служба «зубров».

В нынешнем сезоне на счету 37-летнего Шипачёва 40 (8+32) очков в 49 играх.

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