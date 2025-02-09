Морозов — о Демидове: мы рады, что такие звёзды появляются в российском хоккее

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о 19-летнем защитнике СКА Иване Демидове, к которому на прошедшем в этот уикенд Матче звёзд было приковано наибольшее внимание публики.

«Игрок прогрессирует, ведёт за собой команду, забивает и ярко играет. Это очень хорошо, мы рады, что такие звёзды появляются в российском хоккее. Рады, что он был с нами в Новосибирске на Фонбет Матче звёзд КХЛ, порадовал болельщиков и журналистов своей открытостью», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, ранее сегодня авторитетный аналитик TSN Крэйг Баттон поставил Демидова на первое место в списке топ-50 лучших будущих игроков НХЛ. Иван является проспектом «Монреаль Канадиенс».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний Демидов провёл 53 встречи, в которых забросил 18 шайб и отдал 25 результативных передач.