Подъяпольский рассказал об идее спародировать Гаврилова, пившего воду во время игры

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский ответил на вопрос, как ему пришла в голову идея спародировать бывшего голкипера бело-голубых Андрея Гаврилова, который в одном из матчей КХЛ за «Салават Юлаев» пил воду во время атаки соперника. Аналогичный трюк Подъяпольский проделал во время сегодняшней игры за третье место в рамках Матча звёзд КХЛ в Новосибирске, в которой встречались сборные Дивизионов Харламова и Тарасова.

— Как пришла идея сделать пародию на экс-вратаря «Динамо» Гаврилова?

— На самом деле, в моменте, клянусь. Я просто вспомнил и решил сделать во время игры. Получилось неплохо? Я просто не видел.

— Получилось отлично, только в том моменте шайбу не забросили.

— Ну, это да (смеётся).

— Не успели предупредить, что забивать не надо?

— Нет, говорю же, что в моменте пришла идея, — сказал Подъяпольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале одолевшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8.