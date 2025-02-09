Подъяпольский рассказал об идее спародировать Гаврилова, пившего воду во время игры

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский ответил на вопрос, как ему пришла в голову идея спародировать бывшего голкипера бело-голубых Андрея Гаврилова, который в одном из матчей КХЛ за «Салават Юлаев» пил воду во время атаки соперника. Аналогичный трюк Подъяпольский проделал во время сегодняшней игры за третье место в рамках Матча звёзд КХЛ в Новосибирске, в которой встречались сборные Дивизионов Харламова и Тарасова.
— Как пришла идея сделать пародию на экс-вратаря «Динамо» Гаврилова?
— На самом деле, в моменте, клянусь. Я просто вспомнил и решил сделать во время игры. Получилось неплохо? Я просто не видел.
— Получилось отлично, только в том моменте шайбу не забросили.
— Ну, это да (смеётся).
— Не успели предупредить, что забивать не надо?
— Нет, говорю же, что в моменте пришла идея, — сказал Подъяпольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале одолевшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8.
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