Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В любом спорте есть отморозки». Агент — о травме Овечкина в первой игре с «Ютой»

«В любом спорте есть отморозки». Агент — о травме Овечкина в первой игре с «Ютой»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, в преддверии матча «столичных» с «Ютой» заявил о том, что не считает, что форвард последних Джек Макбэйн намеренно нанёс травму россиянину в первом противостоянии этих команд в ноябре 2024 года.

«Мне сложно залезть к нему в голову, но думаю, что нет. Саша пользуется громадным уважением в лиге. Он звезда! Да и так не принято. В любом спорте бывают свои отморозки, но думаю, что это произошло ненамеренно», — приводит слова Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

Напомним, в результате того контакта с Макбэйном 39-летний Овечкин сломал стопу и пропустил больше месяца.

Матч «Вашингтон» — «Юта» пройдёт сегодня, 9 февраля, и начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Материалы по теме
10 лучших и 5 худших сценариев, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
10 лучших и 5 худших сценариев, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android