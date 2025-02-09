«В любом спорте есть отморозки». Агент — о травме Овечкина в первой игре с «Ютой»

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, в преддверии матча «столичных» с «Ютой» заявил о том, что не считает, что форвард последних Джек Макбэйн намеренно нанёс травму россиянину в первом противостоянии этих команд в ноябре 2024 года.

«Мне сложно залезть к нему в голову, но думаю, что нет. Саша пользуется громадным уважением в лиге. Он звезда! Да и так не принято. В любом спорте бывают свои отморозки, но думаю, что это произошло ненамеренно», — приводит слова Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

Напомним, в результате того контакта с Макбэйном 39-летний Овечкин сломал стопу и пропустил больше месяца.

Матч «Вашингтон» — «Юта» пройдёт сегодня, 9 февраля, и начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.