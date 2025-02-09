Стали известны подробности попадания в реанимацию комментатора Романа Скворцова

Известный спортивный комментатор Роман Скворцов, ранее сегодня попавший в реанимацию в одну из больниц Новосибирска, был найден лежащим на улице без сознания с травмой головы. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент, предположительно, не связан с криминалом. Первым о происшедшем сообщил коллега Скворцова Дмитрий Губерниев. Он же впоследствии сообщил о том, что комментатор пришёл в сознание. Роман работал на проходившем в этот уикенд в Новосибирске Матче звёзд КХЛ.

Напомним, 49-летний Скворцов, помимо комментирования хоккейных матчей, известен телезрителям также благодаря своей работе на баскетбольных играх. Одна из его любимых цитат: «Жизнь — лучший драматург».