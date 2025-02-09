Вратарь «Динамо» — о Матче звёзд: лучше мы будем играть 12:12 для болельщиков, чем 0:0

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, представлявший сборную Дивизиона Тарасова на завершившемся Матче звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске, ответил на несколько вопросов о данном мероприятии. В матче за третье место команда Дивизиона Тарасова победила сборную Дивизиона Харламова (13:12 Б).

— О чём разговаривали с Кадейкиным после буллита?

— Я попал в ноги ему, не хотел этого, пришлось извиняться. Не дай бог травма, никто этого не хочет.

— Как вообще в шкуре вратаря участвовать в Матче звёзд, всё-таки праздник больше для полевых?

— В любом случае лучше мы будем играть 12:12 для болельщиков, чем 0:0. Какой смысл? Столько много голов – праздник для болельщиков.

— Что случилось в конкурсе «надёжная защита»? Заняли там последнее место.

— Да ничего не случилось, хватит уже, в том году выиграл, в этом дал другим шанс, — сказал Подъяпольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале одолевшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8.