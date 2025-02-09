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Вратарь «Динамо» — о Матче звёзд: лучше мы будем играть 12:12 для болельщиков, чем 0:0

Вратарь «Динамо» — о Матче звёзд: лучше мы будем играть 12:12 для болельщиков, чем 0:0
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Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, представлявший сборную Дивизиона Тарасова на завершившемся Матче звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске, ответил на несколько вопросов о данном мероприятии. В матче за третье место команда Дивизиона Тарасова победила сборную Дивизиона Харламова (13:12 Б).

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . За 3-е место
09 февраля 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Дивизион Харламова
Окончен
12 : 13
Б
Дивизион Тарасова
1:0 Яковлев (Да Коста, Шабанов) – 01:35 (3x3)     2:0 Шабанов (Да Коста) – 02:17 (3x3)     3:0 Ермаков (Белозёров) – 03:11 (3x3)     3:1 Гусев (Каменев) – 04:15 (3x3)     4:1 Кадейкин (Силантьев, Лямкин) – 04:34 (3x3)     4:2 Аймурзин (Лукьянцев) – 05:13 (3x3)     5:2 Да Коста (Шабанов, Яковлев) – 06:23 (3x3)     5:3 Гусев (Ожиганов) – 07:37 (3x3)     5:4 Лукьянцев – 08:49     5:5 Шипачёв (Исхаков) – 09:01 (3x3)     6:5 Яшкин (Белозёров, Ермаков) – 09:55 (3x3)     6:6 Короткий (Лукьянцев) – 10:18 (3x3)     6:7 Лукьянцев (Энас) – 10:27 (3x3)     6:8 Ожиганов (Шипачёв) – 13:21 (3x3)     7:8 Белозёров (Яшкин) – 14:00 (3x3)     8:8 Ермаков (Яшкин) – 14:21 (3x3)     9:8 Белозёров – 14:27 (3x3)     9:9 Каменев – 14:57 (3x3)     10:9 Силантьев (Яковлев, Фукале) – 16:05 (3x3)     11:9 Да Коста – 16:11 (3x3)     11:10 Аймурзин – 17:11 (3x3)     11:11 Исхаков (Шипачёв, Гернат) – 18:38 (3x3)     12:11 Яшкин (Ермаков, Белозёров) – 18:48 (3x3)     12:12 Гусев (Ожиганов, Шипачёв) – 19:08 (3x3)     12:13 Исхаков – 20:00    

— О чём разговаривали с Кадейкиным после буллита?
— Я попал в ноги ему, не хотел этого, пришлось извиняться. Не дай бог травма, никто этого не хочет.

— Как вообще в шкуре вратаря участвовать в Матче звёзд, всё-таки праздник больше для полевых?
— В любом случае лучше мы будем играть 12:12 для болельщиков, чем 0:0. Какой смысл? Столько много голов – праздник для болельщиков.

— Что случилось в конкурсе «надёжная защита»? Заняли там последнее место.
— Да ничего не случилось, хватит уже, в том году выиграл, в этом дал другим шанс, — сказал Подъяпольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале одолевшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8.

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