Вратарь «Динамо» — о Матче звёзд: лучше мы будем играть 12:12 для болельщиков, чем 0:0

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, представлявший сборную Дивизиона Тарасова на завершившемся Матче звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске, ответил на несколько вопросов о данном мероприятии. В матче за третье место команда Дивизиона Тарасова победила сборную Дивизиона Харламова (13:12 Б).
— О чём разговаривали с Кадейкиным после буллита?
— Я попал в ноги ему, не хотел этого, пришлось извиняться. Не дай бог травма, никто этого не хочет.
— Как вообще в шкуре вратаря участвовать в Матче звёзд, всё-таки праздник больше для полевых?
— В любом случае лучше мы будем играть 12:12 для болельщиков, чем 0:0. Какой смысл? Столько много голов – праздник для болельщиков.
— Что случилось в конкурсе «надёжная защита»? Заняли там последнее место.
— Да ничего не случилось, хватит уже, в том году выиграл, в этом дал другим шанс, — сказал Подъяпольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале одолевшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8.
- 9 февраля 2025
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