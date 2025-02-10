Андрей Назаров рассказал, чего стоит ожидать от розыгрыша Кубка Гагарина — 2025

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от стартующего в конце марта Кубка Гагарина — 2025.

«Пауза на Матч звёзд КХЛ осталась позади, уже завтра возобновляется регулярный чемпионат. По сути, впереди ключевой отрезок регулярки. Команды отдохнули, набрались сил, теперь нужно направить их в нужное русло. Уже сейчас можно сказать, что плей-офф получится очень интересным. Стоит ожидать массу сюрпризов. Причём начиная с первого раунда.

Наши новые старые «друзья», скрипя зубами, признают, что мир стал многополярным. Мы живём в трудный временной отрезок для нашей страны, в который всем нам нужно ещё больше сплотиться вокруг нашего национального лидера и идти своим путём к заданной цели. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».