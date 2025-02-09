Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ оценил эксперимент со стендап-комиками на тренерской скамейке на Матче звёзд

Президент КХЛ оценил эксперимент со стендап-комиками на тренерской скамейке на Матче звёзд
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о нововведении, представленном зрителям на завершившемся сегодня, 9 февраля, в Новосибирске Матче звёзд, когда на тренерской скамейке присутствовали стендап-комики Евгений Чебатков, Хетаг Хугаев, Алексей Стахович и Айдар Гараев.

«Конечно, для них это, наверное, было непросто, новый опыт для ребят. И им, и нам понравилось, в раздевалках было больше юмора. Игрокам понравились шутки, в том числе на специальном мероприятии. Этот опыт для нас, думаю, удался. Мы каждый раз ищем что-то новое и интересное для болельщиков и участников мероприятия. Будем думать, чем удивить в следующий раз», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, победителем звёздного уикенда стала сборная Дивизиона Чернышёва, в финале одолевшая команду Дивизиона Боброва со счётом 9:8.

Материалы по теме
Драка судей, танцы на льду и 23 тысячи на трибунах за два дня. Как прошёл Матч звёзд КХЛ
Драка судей, танцы на льду и 23 тысячи на трибунах за два дня. Как прошёл Матч звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android