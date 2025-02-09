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Стал известен состав звеньев «Вашингтона» на предстоящий матч НХЛ с «Ютой»

Стал известен состав звеньев «Вашингтона» на предстоящий матч НХЛ с «Ютой»
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях опубликовала состав звеньев нападения «столичных» на предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», который пройдёт сегодня, 9 февраля, и начнётся в 20:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Юта
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми четырьмя звеньями нападающих «Вашингтона» в предстоящей встрече.

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Том Уилсон

Звено 2: Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Коннор Макмайкл

Звено 3: Тейлор Рэддиш — Ларс Эллер — Этен Фрэнк

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Эндрю Манджапане

На данный момент «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 79 очками. Команда Спенсера Карбери имеет мини-серию из двух побед. Также лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не уходит со льда без заброшенной шайбы уже четыре матча подряд. Его отставание от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ составляет 15 шайб. У россиянина 879 голов, у канадца — 894.

«Юта» занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 55 очками.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вашингтон» — «Юта».

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