Сборная Финляндии обыграла Швецию и стала победителем шведского этапа Еврохоккейтура
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В Стокгольме завершился заключительный матч в рамках шведского этапа Еврохоккейтура, в котором сборная Финляндии уверенно обыграла хозяев соревнований, команду Швеции со счётом 4:1.
Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Швеция
Окончен
1 : 4
Финляндия
0:1 Эрхольц (Бьёрнинен, Мянтюкиви) – 04:43 0:2 Пулли (Коссила, Няттинен) – 14:35 0:3 Мяэналанен (Коссила) – 30:11 0:4 Мянтюкиви (Алмари) – 42:06 1:4 Тёммернес (Андерссон) – 57:33 (pp)
Шайбами в составе победителей отметились Ээмиль Эрхольц, Валттери Пулли, Саку Мяэналанен и Матиас Мянтюкиви. У сборной Швеции единственный гол на счету Хенрика Тёммернеса.
Таким образом, финны выиграли все матчи, набрали восемь очков и стали победителями данного этапа, обойдя на два очка команду Чехии. Третье место досталось хоккеистам из Швейцарии, набравшим три очка. Шведы стали главными неудачниками домашнего турнира, закончив его лишь с одним очком.
Напомним, сборная России не принимает участия в Еврохоккейтуре из-за отстранения.
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