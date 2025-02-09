Сборная Финляндии обыграла Швецию и стала победителем шведского этапа Еврохоккейтура

В Стокгольме завершился заключительный матч в рамках шведского этапа Еврохоккейтура, в котором сборная Финляндии уверенно обыграла хозяев соревнований, команду Швеции со счётом 4:1.

Шайбами в составе победителей отметились Ээмиль Эрхольц, Валттери Пулли, Саку Мяэналанен и Матиас Мянтюкиви. У сборной Швеции единственный гол на счету Хенрика Тёммернеса.

Таким образом, финны выиграли все матчи, набрали восемь очков и стали победителями данного этапа, обойдя на два очка команду Чехии. Третье место досталось хоккеистам из Швейцарии, набравшим три очка. Шведы стали главными неудачниками домашнего турнира, закончив его лишь с одним очком.

Напомним, сборная России не принимает участия в Еврохоккейтуре из-за отстранения.