Журналист сайта «Вашингтона» объяснил, почему Овечкин побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне

Обозреватель официального сайта «Вашингтон Кэпиталз» Майк Фогель уверен, что звёздный нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин побьёт исторический снайперский рекорд Уэйна Гретцки за карьеру в регулярках НХЛ уже в этом сезоне.

«Для тех, кто просчитывает географические вероятности и возможности того, где и когда Овечкин заставит красный свет загореться в 895-й раз, вот ещё одно замечание, которое следует учесть в ваших подробных расчётах.

На протяжении всей карьеры Овечкина его средний показатель голов за игру резко возрастает в начале и конце сезона. Его октябрьский показатель голов за игру составляет 0,678, что является самым высоким показателем за любой месяц, за ним следуют апрель (0,634) и январь (0,608), а март (0,595) ненамного отстаёт.

Овечкин забивает 0,606 гола за игру в марте/апреле вместе взятых. У «Кэпс» 23 игры после февраля в этом сезоне, и ещё пять игр в феврале, который обычно является самым непродуктивным месяцем Овечкина (0,562) в сезоне.

Взгляд на недавнюю и долгосрочную историю выступлений Овечкина позволяет предположить, что становится всё более вероятным, что 895-й гол Овечкина в его карьере произойдёт где-то между настоящим моментом и последней игрой «Кэпс» в регулярном чемпионате, которая состоится 17 апреля в Питтсбурге», — написал Фогель в своей статье.

На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 40 (26+14) очков в 38 матчах текущего сезона. Он отстаёт на 15 шайб от рекорда Гретцки. У россиянина — 879 голов в регулярках НХЛ, у канадца — 894.