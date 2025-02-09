Защитник «Авангарда» Семён Чистяков оценил первый в своей карьере Матч звёзд КХЛ

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков, ставший победителем Матча звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске в составе сборной Дивизиона Чернышёва, поделился эмоциями от участия в мероприятии. В финале его команда взяла верх над Дивизионом Боброва со счётом 9:8.

«Это было незабываемо! Я первый раз здесь [на Фонбет Матче звёзд КХЛ], атмосфера супер! Всё понравилось, немного отдохнули и перезагрузились, сейчас снова в бой, будем готовиться к дальнейшим матчам.

Победа здесь? Все понимали, что для нашего дивизиона это домашняя арена, и мы хотели выиграть – в финале было непонятно, кто победит. Болельщики супер – и новосибирские, и из других городов», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Авангарда».

В финальной игре с Дивизионом Боброва 23-летний Чистяков отметился результативной передачей.