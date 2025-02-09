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Защитник «Авангарда» Семён Чистяков оценил первый в своей карьере Матч звёзд КХЛ

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков оценил первый в своей карьере Матч звёзд КХЛ
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Защитник «Авангарда» Семён Чистяков, ставший победителем Матча звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске в составе сборной Дивизиона Чернышёва, поделился эмоциями от участия в мероприятии. В финале его команда взяла верх над Дивизионом Боброва со счётом 9:8.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
9 : 8
Дивизион Боброва
0:1 Морозов – 01:45 (3x3)     0:2 Бучельников (Хафизов) – 02:57 (3x3)     0:3 Порядин (Морозов, Голдобин) – 06:28 (3x3)     1:3 Гутик (Гальченюк, Филимонов) – 06:44 (3x3)     2:3 Мёрфи (Гальченюк, Широков) – 08:23 (3x3)     3:3 Мёрфи (Хмелевски) – 09:01 (3x3)     4:3 Филимонов (Гутик) – 11:24 (3x3)     5:3 Хмелевски (Широков) – 12:37 (3x3)     5:4 Голдобин (Порядин) – 13:13 (3x3)     6:4 Якупов (Чистяков) – 13:23 (3x3)     7:4 Мёрфи (Хмелевски) – 15:26 (3x3)     8:4 Гальченюк (Широков, Бояркин) – 17:43 (en)     8:5 Морозов (Голдобин) – 17:54 (3x3)     9:5 Широков (Гальченюк) – 18:01 (3x3)     9:6 Порядин (Морозов, Демидов) – 18:44 (4x3)     9:7 Демидов (Голдобин) – 19:35 (3x3)     9:8 Хафизов (Бучельников) – 19:51 (3x3)    

«Это было незабываемо! Я первый раз здесь [на Фонбет Матче звёзд КХЛ], атмосфера супер! Всё понравилось, немного отдохнули и перезагрузились, сейчас снова в бой, будем готовиться к дальнейшим матчам.

Победа здесь? Все понимали, что для нашего дивизиона это домашняя арена, и мы хотели выиграть – в финале было непонятно, кто победит. Болельщики супер – и новосибирские, и из других городов», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Авангарда».

В финальной игре с Дивизионом Боброва 23-летний Чистяков отметился результативной передачей.

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