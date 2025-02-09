«Вашингтон» пропустил две шайбы от «Юты» с первых двух бросков в матче
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Юту». На данный момент идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10 0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42 1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp) 1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07 2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp) 2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp)
«Юта» повела с разницей в две шайбы спустя всего лишь минуту и 42 секунды после начала встречи, забросив обе шайбы с первых двух бросков по воротам Логана Томпсона. Отличились Джош Доан и Майкл Карконе.
Напомним, в первом матче между этими командами, который прошёл в ноябре 2024 года, «столичные» праздновали победу в гостях со счётом 6:2, однако потеряли более чем на месяц Александра Овечкина, сломавшего стопу после столкновения с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Вашингтон» — «Юта».
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