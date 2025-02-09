«Вашингтон» пропустил две шайбы от «Юты» с первых двух бросков в матче

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Юту». На данный момент идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

«Юта» повела с разницей в две шайбы спустя всего лишь минуту и 42 секунды после начала встречи, забросив обе шайбы с первых двух бросков по воротам Логана Томпсона. Отличились Джош Доан и Майкл Карконе.

Напомним, в первом матче между этими командами, который прошёл в ноябре 2024 года, «столичные» праздновали победу в гостях со счётом 6:2, однако потеряли более чем на месяц Александра Овечкина, сломавшего стопу после столкновения с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Вашингтон» — «Юта».