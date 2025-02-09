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«Он проснулся с красной спиной». Жозе Теодор рассказал забавную историю о молодом Овечкине

«Он проснулся с красной спиной». Жозе Теодор рассказал забавную историю о молодом Овечкине
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Издание The Hockey News на своём сайте опубликовало содержание своего интервью с бывшим голкипером «Вашингтон Кэпиталз» Жозе Теодором, который рассказал забавную историю о молодом Александре Овечкине на заре его карьеры в сильнейшей лиге мира.

«Овечкин не хотел ехать домой и решил переночевать у него [Теодора], но единственная доступная кровать была в гостевой спальне, без чистых простыней или постельных принадлежностей. Поэтому молодой капитан плюхнулся на голый матрас и провёл ночь, проснувшись утром с красной, расцарапанной спиной. Тем не менее он утверждает, что это был «лучший сон в его жизни», — сказано в статье.

Напомним, Жозе Теодор выступал за «Вашингтон» с 2008 по 2010 год.

На данный момент Овечкину 39 лет. Он отстаёт на 15 голов от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. У россиянина 879 шайб, у канадца — 894.

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