Овечкин вышел на чистое 11-е место по очкам в истории НХЛ, обойдя Фила Эспозито

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Юту». На данный момент идёт первый период, счёт 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин отметился к этому моменту результативной передачей. Это очко стало для 39-летнего Овечкина 1591-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл легендарного Фила Эспозито (1590) и вышел на чистое 11-е место в истории лиги.

Тем не менее путь в десятку лучших Овечкину предстоит весьма долгий, поскольку отрыв от занимающего 10-ю строчку Джо Сакика составляет целых 50 очков (1641).

Всего в нынешнем сезоне с учётом этой игры на счету россиянина 41 (26+15) очко в 39 играх.