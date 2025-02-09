Овечкин вышел на чистое 11-е место по очкам в истории НХЛ, обойдя Фила Эспозито
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Юту». На данный момент идёт первый период, счёт 3:2 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10 0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42 1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp) 1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07 2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp) 2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp)
Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин отметился к этому моменту результативной передачей. Это очко стало для 39-летнего Овечкина 1591-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл легендарного Фила Эспозито (1590) и вышел на чистое 11-е место в истории лиги.
Тем не менее путь в десятку лучших Овечкину предстоит весьма долгий, поскольку отрыв от занимающего 10-ю строчку Джо Сакика составляет целых 50 очков (1641).
Всего в нынешнем сезоне с учётом этой игры на счету россиянина 41 (26+15) очко в 39 играх.
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