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Богдан Конюшков рассказал, кто был главным заводилой из игроков на Матче звёзд КХЛ — 2025

Богдан Конюшков рассказал, кто был главным заводилой из игроков на Матче звёзд КХЛ — 2025
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился эмоциями от завершившегося звёздного уикенда КХЛ в Новосибирске. На мероприятии он представлял сборную Дивизиона Боброва, которая в финале уступила команде Дивизиона Чернышёва со счётом 8:9.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Дивизион Чернышёва
Окончен
9 : 8
Дивизион Боброва
0:1 Морозов – 01:45 (3x3)     0:2 Бучельников (Хафизов) – 02:57 (3x3)     0:3 Порядин (Морозов, Голдобин) – 06:28 (3x3)     1:3 Гутик (Гальченюк, Филимонов) – 06:44 (3x3)     2:3 Мёрфи (Гальченюк, Широков) – 08:23 (3x3)     3:3 Мёрфи (Хмелевски) – 09:01 (3x3)     4:3 Филимонов (Гутик) – 11:24 (3x3)     5:3 Хмелевски (Широков) – 12:37 (3x3)     5:4 Голдобин (Порядин) – 13:13 (3x3)     6:4 Якупов (Чистяков) – 13:23 (3x3)     7:4 Мёрфи (Хмелевски) – 15:26 (3x3)     8:4 Гальченюк (Широков, Бояркин) – 17:43 (en)     8:5 Морозов (Голдобин) – 17:54 (3x3)     9:5 Широков (Гальченюк) – 18:01 (3x3)     9:6 Порядин (Морозов, Демидов) – 18:44 (4x3)     9:7 Демидов (Голдобин) – 19:35 (3x3)     9:8 Хафизов (Бучельников) – 19:51 (3x3)    

«Матч звёзд КХЛ – это круто! Организация на высшем уровне, всё продумано до мелочей: и раздевалки, и передвижение, и сама атмосфера на арене. Болельщики — просто огонь! Было очень приятно почувствовать эту поддержку и стать частью такого события. Поэтому с удовольствием едем домой с отличными эмоциями.

Джетлаг? Такого нет, для нас это привычное дело, постоянно летаем между часовыми поясами. Я жил по местному времени, поэтому вообще без проблем.

Чего не хватило для победы? Голов. Это всегда ключевой момент. Мы старались больше играть в атаке, ведь когда на льду три на три – нет разницы между защитниками и нападающими. Все играют на нападение.

Конечно, хочу отметить Ваню Бочарова. Он сыграл просто отлично! Важный человек и на льду, и в раздевалке. Кстати, наших болельщиков я тоже видел – мы даже сфотографировались с ними на сайт КХЛ.

Какие воспоминания останутся после этого уикенда? Только положительные. Было много историй, много шуток, в раздевалке особенная атмосфера. Во время сезона пересекаешься с игроками других команд, но времени на общение практически нет. А тут – два дня, успели и поговорить, и посмеяться, и просто насладиться этим моментом.

Кто был самым смешным в раздевалке? Ваня Бочаров. Кто был заводилой? Ваня Бочаров. Ну, что тут сказать – наш человек!» — приводит слова Конюшкова пресс-служба нижегородской команды.

В финальной игре в рамках Матча звёзд 22-летний Конюшков не сумел отметиться результативными действиями.

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