Богдан Конюшков рассказал, кто был главным заводилой из игроков на Матче звёзд КХЛ — 2025

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился эмоциями от завершившегося звёздного уикенда КХЛ в Новосибирске. На мероприятии он представлял сборную Дивизиона Боброва, которая в финале уступила команде Дивизиона Чернышёва со счётом 8:9.

«Матч звёзд КХЛ – это круто! Организация на высшем уровне, всё продумано до мелочей: и раздевалки, и передвижение, и сама атмосфера на арене. Болельщики — просто огонь! Было очень приятно почувствовать эту поддержку и стать частью такого события. Поэтому с удовольствием едем домой с отличными эмоциями.

Джетлаг? Такого нет, для нас это привычное дело, постоянно летаем между часовыми поясами. Я жил по местному времени, поэтому вообще без проблем.

Чего не хватило для победы? Голов. Это всегда ключевой момент. Мы старались больше играть в атаке, ведь когда на льду три на три – нет разницы между защитниками и нападающими. Все играют на нападение.

Конечно, хочу отметить Ваню Бочарова. Он сыграл просто отлично! Важный человек и на льду, и в раздевалке. Кстати, наших болельщиков я тоже видел – мы даже сфотографировались с ними на сайт КХЛ.

Какие воспоминания останутся после этого уикенда? Только положительные. Было много историй, много шуток, в раздевалке особенная атмосфера. Во время сезона пересекаешься с игроками других команд, но времени на общение практически нет. А тут – два дня, успели и поговорить, и посмеяться, и просто насладиться этим моментом.

Кто был самым смешным в раздевалке? Ваня Бочаров. Кто был заводилой? Ваня Бочаров. Ну, что тут сказать – наш человек!» — приводит слова Конюшкова пресс-служба нижегородской команды.

В финальной игре в рамках Матча звёзд 22-летний Конюшков не сумел отметиться результативными действиями.