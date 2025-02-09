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Овечкин броском травмировал вратаря «Юты» Ингрэма. Канадец не смог продолжить игру

Овечкин броском травмировал вратаря «Юты» Ингрэма. Канадец не смог продолжить игру
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Юту». На данный момент идёт второй период, счёт 4:2 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10     0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42     1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp)     1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07     2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp)     2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp)    

В середине первой двадцатиминутки непосредственно перед второй шайбой «столичных» их капитан Александр Овечкин мощнейшим броском попал в голкипера «Юты» Коннора Ингрэма. После того как Пьер-Люк Дюбуа подкараулил отскок и сделал счёт 2:3, вратарь гостей не смог продолжить игру из-за повреждения, вызванного броском Александра, и уступил место в воротах Карелу Веймелке.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам этого эпизода 39-летний Овечкин записал на свой счёт результативную передачу, которая вывела его на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Россиянин набрал своё 1591-е очко и обошёл легендарного Фила Эспозито (1590).

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