Овечкин броском травмировал вратаря «Юты» Ингрэма. Канадец не смог продолжить игру

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Юту». На данный момент идёт второй период, счёт 4:2 в пользу гостей.
В середине первой двадцатиминутки непосредственно перед второй шайбой «столичных» их капитан Александр Овечкин мощнейшим броском попал в голкипера «Юты» Коннора Ингрэма. После того как Пьер-Люк Дюбуа подкараулил отскок и сделал счёт 2:3, вратарь гостей не смог продолжить игру из-за повреждения, вызванного броском Александра, и уступил место в воротах Карелу Веймелке.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
По итогам этого эпизода 39-летний Овечкин записал на свой счёт результативную передачу, которая вывела его на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Россиянин набрал своё 1591-е очко и обошёл легендарного Фила Эспозито (1590).
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