Никита Кучеров пропускает матч с «Монреалем» из-за травмы верхней части тела

В эти минуты в Монреале (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент начался второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.
Российский нападающий и лидер «молний» Никита Кучеров не вышел на эту игру из-за повреждения. Как сообщает пресс-служба «Лайтнинг» в социальный сетях, россиянин получил травму верхней части тела, а его состояние оценивается как «со дня на день». Место Никиты в матче с «Канадиенс» занял 27-летний Митчелл Чаффи.
Всего в нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 82 (25+57) очка в 52 матчах. На данный момент он является третьим бомбардиром лиги, уступая лишь Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (87) и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерз» (83).
- 9 февраля 2025
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