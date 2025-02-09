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Никита Кучеров пропускает матч с «Монреалем» из-за травмы верхней части тела

Никита Кучеров пропускает матч с «Монреалем» из-за травмы верхней части тела
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В эти минуты в Монреале (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент начался второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель) – 06:56     0:2 Хедман (Гонсалвес, Чирелли) – 10:28     1:2 Галлахер (Ньюхук, Мэтисон) – 18:53 (pp)     1:3 Пойнт (Гюнцель, Хедман) – 21:05 (pp)     1:4 Гиргенсонс (Аткинсон, Эйссимонт) – 26:43    

Российский нападающий и лидер «молний» Никита Кучеров не вышел на эту игру из-за повреждения. Как сообщает пресс-служба «Лайтнинг» в социальный сетях, россиянин получил травму верхней части тела, а его состояние оценивается как «со дня на день». Место Никиты в матче с «Канадиенс» занял 27-летний Митчелл Чаффи.

Всего в нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 82 (25+57) очка в 52 матчах. На данный момент он является третьим бомбардиром лиги, уступая лишь Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (87) и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерз» (83).

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